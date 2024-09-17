Чого очікують керівники компаній

В бюджетах на 2025 рік бізнес закладає середній курс валюти на рівні 44 гривні за долар, повідомляють у Європейській бізнес-асоціації.

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Для порівняння, на 2024 рік закладали курс 41 гривня за долар, а станом на 17 вересня фактичний курс становив 41,3591 гривні за долар.

Зауважте! У 2023 році прогноз бізнесу був неточним: керівники закладали курс 43 гривні за долар, хоча фактичний курс більшу частину року залишався на рівні 36,57 гривні за долар і так і не досяг позначки 38 гривень.

Яких перспектив очікують керівники компаній:

53% опитаних компаній очікують на позитивний розвиток свого бізнесу у 2025 році, хоча минулого року оптимістично налаштованих було більше – 58%.

33% директорів сподіваються зберегти показники на рівні попереднього року, а 14% прогнозують негативні зміни, що є незначним збільшенням порівняно з попереднім роком, коли цей показник становив 13%.

Які очікування щодо доходів

Більшість керівників компаній очікують зростання доходів у 2024 році: 72% сподіваються на приріст у гривні, але тільки 46% з них прогнозують реальне збільшення в натуральному вираженні.

Зауважте! Порівняно з попередніми роками, інвестиційні наміри компаній стали більш обережними. Частка компаній, які планують реалізовувати нові масштабні інвестиційні проєкти у 2025 році, знизилася з 26% до 16%.

Водночас середня вартість запланованих проєктів зросла: у 2025 році вона складе в середньому 9 мільйонів доларів (порівняно з 8 мільйонами у 2024 році та 3 мільйонами у 2023 році).

Цікаво! До ключових завдань для уряду, за версією бізнесу, належать: боротьба з корупцією, судова реформа та верховенство права, забезпечення макроекономічної стабільності, а також проведення податкової та митної реформ.