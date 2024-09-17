Чего ожидают руководители компаний

В бюджетах на 2025 год бизнес закладывает средний курс валюты на уровне 44 гривны за доллар, сообщают в Европейской бизнес-ассоциации.

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Для сравнения, на 2024 год закладывали курс 41 гривна за доллар, а по состоянию на 17 сентября фактический курс составлял 41,3591 гривны за доллар.

Заметьте! В 2023 году прогноз бизнеса был неточным: руководители закладывали курс 43 гривны за доллар, хотя фактический курс большую часть года оставался на уровне 36,57 гривны за доллар и так и не достиг отметки 38 гривен.

Каких перспектив ожидают руководители компаний:

53% опрошенных компаний ожидают положительного развития своего бизнеса в 2025 году, хотя в прошлом году оптимистично настроенных было больше – 58%.

33% директоров надеются сохранить показатели на уровне предыдущего года, а 14% прогнозируют негативные изменения, что является незначительным увеличением по сравнению с предыдущим годом, когда этот показатель составлял 13%.

Какие ожидания относительно доходов

Большинство руководителей компаний ожидают роста доходов в 2024 году: 72% надеются на прирост в гривне, но только 46% из них прогнозируют реальное увеличение в натуральном выражении.

Обратите внимание! По сравнению с предыдущими годами, инвестиционные намерения компаний стали более осторожными. Доля компаний, которые планируют реализовывать новые масштабные инвестиционные проекты в 2025 году, снизилась с 26% до 16%.

В то же время средняя стоимость запланированных проектов выросла: в 2025 году она составит в среднем 9 миллионов долларов (по сравнению с 8 миллионами в 2024 году и 3 миллионами в 2023 году).

Интересно! К ключевым задачам для правительства, по версии бизнеса, относятся: борьба с коррупцией, судебная реформа и верховенство права, обеспечение макроэкономической стабильности, а также проведение налоговой и таможенной реформ.