Мова, діти, кваліфікація: у Чехії розповіли, чому біженці з України опинилися за межею бідності

Адаптація за кордоном – справа далеко нелегка. У багатьох країнах українці, які виїхали через війну, змогли швидко прийняти нові умови, але, на жаль, інколи ситуація буває зворотньою.

Справи українців, які через війну виїхали до Чехії, йдуть вкрай важко. Через ряд факторів їм доводиться обходитися обмеженими заробітками, внаслідок чого вони опинилися за межею бідності.

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Чому українці в Чехії опинилися за межею бідності

Як показало опитування, яке проводило агенство PAQ, 68% українців, які приїхали до Чехії через війну, живуть за межею бідності. Як мінімум для 45% домогосподарств не вистачило б заощаджень навіть на 2 місяці.

67% економічно активних українців знайшли роботу, але понад половина з них працюють на некваліфікованих посадах, ще 40% – на посадах, які нижчі за їхню кваліфікацію.

Некваліфікована робота означає багато проблем. Дві третини біженців заробляють лише до 150 крон на годину,

– йдеться у висновках до опитування.

Ба навіть більше, третина опитаних українців працює без відпусток, соціального та медичного страхування.

Найбільшими перешкодами для українців є такі фактори:

незнання чеської мови;

відсутність можливості залишити на когось дітей;

не завжди в Чехії визнають українську освіту.

Раніше повідомлялося, що Канада запропонувала українцям, які переїхали в їхню країну через війну, залишитися назавжди.