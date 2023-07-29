Українців просять допомогти шукати російські активи: для цього створили спеціальний портал

Арешт російських активів потребує обробки великої кількості інформації. Громадян просять долучитися до пошуку власності росіян за кодоном, аби посприяти її арешту.

Україна активно взаємодіє із союзниками для пошуку та арешту майна росіян, які підтримують війну проти України. Долучитися до цього процесу тепер можуть і звичайні громадяни.

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Портал для даних про активи росіян

В Україні почав працювати портал Task Force. З його допомогою українці можуть повідомляти правоохоронців про російські активи за кордоном.

Після отримання даних правоохоронці будуть взаємодіяти з партнерами для того, аби активи згаданих росіян конфіскували. Планується, що кошти з цих активів стануть компенсацією українцям, які постраждали від війни, а також на відбудову України.

Якщо ви маєте інформацію про майно людей, які причетні до війни, варто подати її на порталі. Наприклад, мова може йти про:

квартири у Великобританії;

маєтки у США, Канаді та будь-яких інших країнах;

золоті злитки у Швейцарії,

яхти, зашвартовані у країнах ЄС.

Повідомлення на порталі можна подавати анонімно, тож вам нічого не загрожуватиме. Опція доступна трьома мовами: українською, англійською та російською.