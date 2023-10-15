Ikea, H&M і Zara можуть повернутися в Україну: в МЗС розповіли деталі

МЗС працює над поверненням в Україну відомих світових брендів, які залишили український ринок після початку повномасштабного вторгнення Росії. В Україні можуть повернутися відразу кілька відомих брендів.

МЗС України працює над поверненням Ikea, H&M та Zara, які закрили магазини після початку російського вторгнення. Очільник МЗС Дмитро Кулеба пригадав, що відомий фастфуд McDonald's повернувся в Україну після того, як він провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

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Кулеба розповів, чому важливо повернути світові бренди в Україну

За його словами, це несправедливо, що McDonald's залишив і український, і російський ринок, хоча саме Росія розпочала агресію.

"А ми тут до чого? Чому ми повинні страждати?", – сказав Кулеба і додав, що цілком зрозуміло, чому McDonald's немає у Росії.

Водночас він наголосив, що присутність McDonald's в країні – це сигнал інвесторам, що в Україні можна працювати, попри війну з Росією.

Так, я подзвонив Блінкену з інших питань і в кінці кажу: "Тоні, а що за непорядок? Що це за ставлення таке до нас". І так воно почало до нас потрохи повертатися,

– сказав він.

Кулеба розповів, що МЗС працює й над поверненням інших світових брендів в Україну.

"Ми працювали над Ikea, H&M, Zara, оці всі бренди базові, які мають бути... Так, я вважаю, що чим більше тут (в Україні – 24 Канал) буде міжнародного бізнесу працювати, тим більше впевненості в перемозі це додаватиме", – додав міністр.

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