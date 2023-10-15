МЗС України працює над поверненням Ikea, H&M та Zara, які закрили магазини після початку російського вторгнення. Очільник МЗС Дмитро Кулеба пригадав, що відомий фастфуд McDonald's повернувся в Україну після того, як він провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
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Кулеба розповів, чому важливо повернути світові бренди в Україну
За його словами, це несправедливо, що McDonald's залишив і український, і російський ринок, хоча саме Росія розпочала агресію.
"А ми тут до чого? Чому ми повинні страждати?", – сказав Кулеба і додав, що цілком зрозуміло, чому McDonald's немає у Росії.
Водночас він наголосив, що присутність McDonald's в країні – це сигнал інвесторам, що в Україні можна працювати, попри війну з Росією.
Так, я подзвонив Блінкену з інших питань і в кінці кажу: "Тоні, а що за непорядок? Що це за ставлення таке до нас". І так воно почало до нас потрохи повертатися,
– сказав він.
Кулеба розповів, що МЗС працює й над поверненням інших світових брендів в Україну.
"Ми працювали над Ikea, H&M, Zara, оці всі бренди базові, які мають бути... Так, я вважаю, що чим більше тут (в Україні – 24 Канал) буде міжнародного бізнесу працювати, тим більше впевненості в перемозі це додаватиме", – додав міністр.
Zara та Bershka анонсували повернення в Україну
- У квітні повідомлялося, що міжнародна іспанська компанія Inditex Group, до якої входять Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho та Pull&Bear, може повернутись на український ринок вже на початку осені 2023 року.
- Голова української ради торгових центрів Максим Гаврюшин повідомив, що українська команда Inditex щомісяця веде переговори з центральним офісом про можливість повернення цих брендів в Україну.
- Він розповів, що торгові точки цих брендів можуть відкритися у листопаді.
- Іспанський ритейлер міг відновити діяльність в Україні вже навесні, однак цього не сталося. Всередині компанії вважають, що з точки зору безпеки в Україні все ще не дуже добре.