БЕБ викрило масштабну схему контрабанди техніки: з території якого сусіда її ввозили

Детективам БЕБ вдалося викрити велику схему незаконного ввезення комп'ютерної техніки. Вартість вилученого товару складає мільйони гривень.

Викриття контрабанди

Детективи БЕБ на Волині змогли викрити великий канал контрабанди. Зловмисники торгували комп’ютерною технікою та побутовими приладами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бюро економічної безпеки.

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Організатори схеми купували товар у Польщі та провозили його в Україну без відповідних документів. Також вони не декларували техніку та не здійснювали митних платежів.

Для збуту контрабандисти створили аналог інтернет-магазину та відправляли товар поштою. Щоб не "світити" велику кількість відправлень, вони залучали до діяльності інших людей за винагороду.

Вилучений товар та покарання

Під час обшуків детективи вилучили товар на суму близько 11 мільйонів гривень. У переліку є ноутбуки, принтери, планшети, мікрохвильові печі, обігрівачі, сушарки, автомобільні шини тощо.

Проти зловмисників відкрили кримінальну справу за контрабанду. Зараз детективи працюють над тим, щоб встановити усіх, хто мав стосунок до схеми.