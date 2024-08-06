Укрзалізниця зазнає збитків: що не так з вантажними перевезеннями

Укрзалізниця повідомила про отримані збитки. Як зазначає компанія, це сталося через збільшення кількості вантажних перевезень.

Чого вимагає Укрзалізниця

Укрзалізниця вимагає проведення реформування процесу транспортування вантажних тарифів. Адже теперішні ціни на ці перевезення не відповідають витратам на організацію.

Читайте також Постачання нафти до Словаччини й Угорщини не змінилося після зупинки транзиту з Лукойлу

Цьогоріч зросли обсяги перевезень низькомаржинальних вантажів. Зокрема таких, як марганцева руда (об'єм зріс на 65%, у порівнянні з показниками липня 2023 року).

За липень цього року Укрзалізниця перевезла 13,6 мільйона тонн вантажів. Це на 12% більше ніж торік. Розподілялись ці перевезення так:

імпорт – 746 тисяч тонн;

експорт – 6,4 мільйона тонн;

внутрішнє сполучення – 6,4 мільйона тонн.

Представники Укрзалізниці запропонували вихід з цієї ситуації. Вони вбачають рішення у зближенні цін різних тарифних класів, які діють при перевезенні вантажів.

Немає жодного економічного обґрунтування існування великої різниці у вартості перевезення вантажів різних тарифних класів, адже інфраструктурна складова (витрати на обслуговування інфраструктури) для всіх вантажів однакові,

– йдеться у повідомлення Укрзалізниці.

Укрзалізниця отримала негативний фінансовий результат, попри покращення та збільшення ефективності операційних процесів.