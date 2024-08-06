Чего требует Укрзализныця
Укрзализныця требует проведения реформирования процесса транспортировки грузовых тарифов. Ведь нынешние цены на эти перевозки не соответствуют затратам на организацию.
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В этом году выросли объемы перевозок низкомаржинальных грузов. В частности таких, как марганцевая руда (объем вырос на 65%, по сравнению с показателями июля 2023 года).
За июль этого года Укрзализныця перевезла 13,6 миллиона тонн грузов. Это на 12% больше чем в прошлом году. Распределялись эти перевозки так:
- импорт – 746 тысяч тонн;
- экспорт – 6,4 миллиона тонн;
- внутреннее сообщение – 6,4 миллиона тонн.
Представители Укрзализныци предложили выход из этой ситуации. Они видят решение в сближении цен различных тарифных классов, которые действуют при перевозке грузов.
Нет никакого экономического обоснования существования большой разницы в стоимости перевозки грузов различных тарифных классов, ведь инфраструктурная составляющая (расходы на обслуживание инфраструктуры) для всех грузов одинаковы,
– говорится в сообщении Укрзализныци.