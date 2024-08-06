Чого вимагає Укрзалізниця

Укрзалізниця вимагає проведення реформування процесу транспортування вантажних тарифів. Адже теперішні ціни на ці перевезення не відповідають витратам на організацію.

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Цьогоріч зросли обсяги перевезень низькомаржинальних вантажів. Зокрема таких, як марганцева руда (об'єм зріс на 65%, у порівнянні з показниками липня 2023 року).

За липень цього року Укрзалізниця перевезла 13,6 мільйона тонн вантажів. Це на 12% більше ніж торік. Розподілялись ці перевезення так:

імпорт – 746 тисяч тонн;

експорт – 6,4 мільйона тонн;

внутрішнє сполучення – 6,4 мільйона тонн.

Представники Укрзалізниці запропонували вихід з цієї ситуації. Вони вбачають рішення у зближенні цін різних тарифних класів, які діють при перевезенні вантажів.

Немає жодного економічного обґрунтування існування великої різниці у вартості перевезення вантажів різних тарифних класів, адже інфраструктурна складова (витрати на обслуговування інфраструктури) для всіх вантажів однакові,

– йдеться у повідомлення Укрзалізниці.

Зверніть увагу! Укрзалізниця отримала негативний фінансовий результат, попри покращення та збільшення ефективності операційних процесів.