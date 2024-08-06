Чого вимагає Укрзалізниця
Укрзалізниця вимагає проведення реформування процесу транспортування вантажних тарифів. Адже теперішні ціни на ці перевезення не відповідають витратам на організацію.
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Цьогоріч зросли обсяги перевезень низькомаржинальних вантажів. Зокрема таких, як марганцева руда (об'єм зріс на 65%, у порівнянні з показниками липня 2023 року).
За липень цього року Укрзалізниця перевезла 13,6 мільйона тонн вантажів. Це на 12% більше ніж торік. Розподілялись ці перевезення так:
- імпорт – 746 тисяч тонн;
- експорт – 6,4 мільйона тонн;
- внутрішнє сполучення – 6,4 мільйона тонн.
Представники Укрзалізниці запропонували вихід з цієї ситуації. Вони вбачають рішення у зближенні цін різних тарифних класів, які діють при перевезенні вантажів.
Немає жодного економічного обґрунтування існування великої різниці у вартості перевезення вантажів різних тарифних класів, адже інфраструктурна складова (витрати на обслуговування інфраструктури) для всіх вантажів однакові,
– йдеться у повідомлення Укрзалізниці.