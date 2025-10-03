Фонд держмайна уклав договір купівлі-продажу 100% акцій ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд" із компанією ТОВ "Техно-онлайн" за 805 мільйонів гривень.

Першого переможця аукціону дискваліфікували?

Згідно з даними системи Prozorro.Продажі, угоду уклали 2 жовтня, а сам аукціон відбувся ще 18 червня.

Як пише Liga.net, спочатку переможцем визнали компанію "Петро ойл енд кемікалс" грузинського бізнесмена Давида Бежуашвілі з тією ж ціною, однак її дискваліфікували через зв'язки з підсанкційними особами.

Після цього право на купівлю перейшло до "Техно-онлайн", яка подала пропозицію на 1 гривень меншою.

Хто власники "Техно-онлайн"?

Перед укладенням угоди компанія змінила власників: наразі по 33% належить бізнесменам з Дніпропетровщини Євгену та Василю Астіонам, а ще 34% – Марині Айаб. Брати Астіони відомі як засновники кількох агропідприємств, фінансових та інвестиційних компаній.

Василь Астіон також був депутатом від партії "Відродження" у 2015–2019 роках. Їхній батько раніше обіймав керівні посади в податковій міліції та УБОЗі.

Деталі угоди?

За умовами приватизації покупець зобов'язаний зберегти основні види діяльності, погасити протягом пів року борги із зарплати та податкові зобов'язання, виплатити державі дивіденди за 2024–2025 роки, а також не проводити масових скорочень.

У власність "Техно-онлайн" перейшло 88 будівель та споруд і 17 земельних ділянок у різних містах. Зокрема, у Києві компанія отримала 19 об'єктів площею понад 27 тисяч квадратних метрів, а також активи у Львові, Харкові, Одесі та Дніпрі. Частина лотів включає комплексні об'єкти, що підвищує їх інвестиційну цінність.

При цьому у Фонді держмайна підкреслили, що державний "Укрбуд" не пов'язаний із корпорацією "Укрбуд Девелопмент" Максима Микитася. Останні роки підприємство перебувало у стані консервації та здебільшого здавало майно в оренду.

