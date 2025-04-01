Розвиток без Коломойського: найбільша нафтова компанія повідомила про мільярдні прибутки

Компанія "Укрнафта" завершила 2024 рік із чистим прибутком у 16,38 мільярдів гривень, що на 30,6% менше, ніж у 2023 році (23,6 мільярдів гривень).

"Укрнафта" нарощує видобуток

Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький, зазначивши, що фінансові результати підтверджені міжнародним аудитом Crowe Erfolg, інформує 24 Канал.

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За його словами, компанія другий рік поспіль нарощує видобуток нафти та газу, збільшує продажі нафтопродуктів і розширює частку на ринку АЗК.

Зауважте. У 2024 році "Укрнафта" збільшила видобуток газу на 6,5% – до 1,17 млрд кубометрів, а видобуток нафти зріс на 0,6% – до 1,418 мільйонів тонн.

Контроль над "Укрнафтою"

Після націоналізації в листопаді 2022 року "Укрнафта" перейшла під контроль Міністерства оборони разом із низкою стратегічних підприємств, зокрема "Укртатнафтою" та "Мотор Січчю".

Керівником компанії призначили Сергія Корецького.