"Укрнафта" наращивает добычу

Об этом сообщил директор компании Сергей Корецкий, отметив, что финансовые результаты подтверждены международным аудитом Crowe Erfolg, информирует 24 Канал.

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По его словам, компания второй год подряд наращивает добычу нефти и газа, увеличивает продажи нефтепродуктов и расширяет долю на рынке АЗК.

Заметьте. В 2024 году "Укрнафта" увеличила добычу газа на 6,5% – до 1,17 млрд кубометров, а добыча нефти выросла на 0,6% – до 1,418 миллионов тонн.

Контроль над "Укрнафтой"

После национализации в ноябре 2022 года "Укрнафта" перешла под контроль Министерства обороны вместе с рядом стратегических предприятий, в частности "Укртатнафтой" и "Мотор Сич".

Руководителем компании назначили Сергея Корецкого.