"Укрнафта" нарощує видобуток

Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький, зазначивши, що фінансові результати підтверджені міжнародним аудитом Crowe Erfolg, інформує 24 Канал.

Дивіться також Справа Укрнафти на 6 мільярдів доларів: Україна виграла арбітраж

За його словами, компанія другий рік поспіль нарощує видобуток нафти та газу, збільшує продажі нафтопродуктів і розширює частку на ринку АЗК.

Зауважте. У 2024 році "Укрнафта" збільшила видобуток газу на 6,5% – до 1,17 млрд кубометрів, а видобуток нафти зріс на 0,6% – до 1,418 мільйонів тонн.

Контроль над "Укрнафтою"

Після націоналізації в листопаді 2022 року "Укрнафта" перейшла під контроль Міністерства оборони разом із низкою стратегічних підприємств, зокрема "Укртатнафтою" та "Мотор Січчю".

Керівником компанії призначили Сергія Корецького.