Рішення суду

Суд відхилив апеляцію трьох кіпрських компаній щодо скасування арбітражного рішення у справі "Укрнафти" від 4 лютого 2021 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції України.

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Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited та Bridgemont Ventures Limited намагалися оскаржити рішення арбітражу, ухвалене на користь України.

Що відомо про арбітраж

Позивачі, які сукупно володіють 40,1% акцій "Укрнафти" і входять до неформальної бізнес-групи "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, ініціювали арбітражне провадження ще у 2015 році. Вони вимагали від України понад 6 мільярдів доларів компенсації з відсотками.

Важливо. Рішення Апеляційного суду Свеа остаточно закріплює перемогу України в цьому багаторічному судовому спорі.

Претензії позивачів базувалися на ключових аспектах:

відбір газу НАК "Нафтогаз України" з газосховищ "Укрнафти" за заниженими цінами або безоплатно для потреб населення;

невиконання рішень українських судів щодо повернення відібраного газу;

підвищення ставки рентної плати за користування надрами;

законодавчі зміни щодо зниження кворуму для проведення загальних зборів акціонерних товариств.

Зауважте. Суд підтримав основний аргумент України, заявивши, що позивачі не зробили реального внеску до статутного капіталу "Укрнафти". Таким чином, визначив, що вони не є інвесторами відповідно до Договору до Енергетичної Хартії, а отже, не мають права подавати арбітражний позов.

За рішенням суду, Україні мають відшкодувати:

витрати на арбітражне провадження: 18 927 177,62 доларів, а також відсотки відповідно до статті 6 Закону Швеції про відсотки з 4 лютого 2021 року до моменту сплати.

судові витрати у справі (щодо юрисдикційного провадження): 2 669 131 долар, а також відсотки відповідно до статті 6 Закону Швеції про відсотки, починаючи з 31 січня 2025 року і до моменту сплати.

судові витрати у справі (щодо провадження по судовим витратам): 549 674 долари та 2 800 шведських крон плюс відсотки відповідно до статті 6 Закону Швеції про відсотки з 31 січня 2025 року до моменту сплати.

Тож, сукупно Україна має отримати відшкодування на суму понад 22 мільярди доларів і відсотки.