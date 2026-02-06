Скандал довкола Укрпошти кипить: Смілянський не вибачиться за те, що назвав повією коментаторку

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський втрапив у скандал в соцмережах, назвавши одну з коментаторок повією. За це його захейтили в соцмережі, проте перепрошувати Смілянський не буде.

Позиція Ігоря Смілянського щодо скандалу

Нещодавно чоловік написав пост у соцмережі Threads, у якому іронічно відреагував на критику щодо нещодавнього ребрендингу Укрпошти. Кілька днів по тому Ігор Смілянський розповів про свою позицію.

Дивіться також "Якщо ми крадемо, то ви – повія": гендиректор Укрпошти потрапив у скандал через ребрендинг

Одна з коментаторок відповіла, що відділення компанії "виглядають так убого, що ніяка "айдентика з глибокими сенсами це не вивезе". Вона також натякнула на розкрадання бюджету компанії, який, мовляв, можна було витратити на ремонти у відділеннях.

Ну якщо ми крадемо, то Ви повія. В мене стільки ж доказів, скільки у Вас, а ображати завжди прикольніше, ніж щось гарне казати. Тож ми крадії, ви повія. 1:1,

– відповів на це Смілянський.

Суперечка за участю Смілянського в Threads / скриншот 24 Каналу

Згодом він опублікував звернення від себе, щоб "закрити гештальт":

Звісно, здійнялася хвиля обурення: як так можна назвати жінку. Мовляв, керівник, навіть коли його ображають, має бути чемним, вимагаємо вибачень тощо. А чому керівник, якого ображають (зауважте, не кажуть, що він поганий керівник, а називають крадієм і злочинцем), має це толерувати?

– пише Смілянський.

Однак перепрошувати він, мовляв, не буде, адже не вважає, "що є за що", й обіцяє й надалі "жорстко відправляти "за кораблем" усіх, хто дозволяє собі хамство й безпідставні звинувачення". Водночас він визнав, що міг зреагувати інакше і що це не ок — називати когось повією, як і назвати людину крадієм чи корупціонером без фактів.

До слова, суперечка початково зав'язалала через зміну лого Укрпошти. Деякі коментаторт зауважили, що сучасний логотип у вигляді літери "У" майже ідентичний до попереднього "піну" – його просто перевернули.

Що відомо про ребрендинг Укрпошти?

Нове лого компанії – поштовий ріжок у формі літери "У", пише гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Відомо, що візуальний складник допомогла розробити компанія Spiilka Design Büro. Нові шрифти базуються на образах українських поштових марок різних історичних періодів – від доби УНР до відновлення незалежності України. У них використані мотиви "шагівок" УНР, марок часів Гетьманату Павла Скоропадського та робіт Георгія Нарбута.

Новий логотип / скриншот з відео Укрпошти

Попередній скандал Смілянського у соцмережах