Укрпошта значно спростила отримання посилок: де з'явилися нові поштомати

Українцям незабаром буде легше отримувати посилки від Укрпошти. Компанія продовжує розширювати мережу внутрішніх поштоматів у відділеннях, які не передбачають черг, та вводить ще одне правило.

Де будуть нові поштомати Укрпошти

Внутрішні поштомати Укрпошти вже працюють у Львівській та Івано-Франківській областях. Про це повідомили в компанії.

Наступним етапом стане розширення мережі у Полтавській, Сумській та Харківській областях. Загалом компанія планує встановити ще 66 комірок швидкої видачі:

27 поштоматів – у Полтавській області;

13 – у Сумській;

26 – у Харківській.

Водночас швидкість встановлення обладнання залежить від безпекової ситуації, адже нові поштомати з'являються також у регіонах, які перебувають ближче до зони бойових дій.

Наразі в Україні вже встановлено 310 комірок швидкої видачі із 600 запланованих. Також вони працюють у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Вінниці, Хмельницькому, Івано-Франківську, Миколаєві та Кропивницькому. Новий формат уже виправдав свою ефективність: у відділеннях, де працюють внутрішні поштомати, сім із десяти посилок видають саме через них без очікування в загальній черзі,

– повідомили в компанії.

Як користуватись поштоматом Укрпошти

Нові комірки швидкої видачі встановлюють безпосередньо у відділеннях компанії. Вони доступні у години роботи конкретного відділення.

Після того як посилка прибуває, клієнт отримує SMS-повідомлення зі спеціальним кодом. Його потрібно ввести на панелі поштомата, після чого комірка відкриється автоматично. Для отримання відправлення не потрібно:

встановлювати окремий мобільний застосунок;

проходити додаткову реєстрацію;

використовувати Bluetooth.

Нагадаємо, що у квітні Укрпошта підвищила вартість тарифів. Відчутніше подорожчання торкнулося габаритніших відправлень і категорій, де було найбільше відставання від собівартості доставки.

Так, крихітний, дрібний чи малий розмір посилки компанія доставить за 45 – 80 гривень, залежно від того, це доставка по Україні чи в межах області. Для посилок розміру "Середній", "Великий", чи "Величезний" доведеться заплатити 80 – 150 гривень.