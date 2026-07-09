Где появятся новые почтоматы Укрпочты

Внутренние почтоматы Укрпочты уже работают во Львовской и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщили в компании.

Следующим этапом станет расширение сети в Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Всего компания планирует установить еще 66 терминалов быстрой выдачи:

27 почтоматов – в Полтавской области;

13 – в Сумской;

26 – в Харьковской.

В то же время скорость установки оборудования зависит от обстановки с безопасностью, ведь новые почтоматы появляются также в регионах, расположенных ближе к зоне боевых действий.

На данный момент в Украине уже установлено 310 ячеек быстрой выдачи из 600 запланированных. Также они работают в Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Запорожье, Виннице, Хмельницком, Ивано-Франковске, Николаеве и Кропивницком. Новый формат уже доказал свою эффективность: в отделениях, где работают внутренние почтоматы, семь из десяти посылок выдаются именно через них без ожидания в общей очереди,

– сообщили в компании.

Как пользоваться почтоматом "Укрпочты"

Новые ячейки быстрой выдачи устанавливаются непосредственно в отделениях компании. Они доступны в часы работы конкретного отделения.

После того как посылка поступает, клиент получает SMS-сообщение со специальным кодом. Его нужно ввести на панели почтомата, после чего ячейка откроется автоматически. Для получения отправления не нужно:

устанавливать отдельное мобильное приложение;

проходить дополнительную регистрацию;

использовать Bluetooth.

Напомним, что в апреле Укрпочта повысила тарифы. Более ощутимое подорожание коснулось габаритных отправлений и категорий, где наблюдалось наибольшее отставание от себестоимости доставки.

Так, посылку размера "крошечный", "мелкий" или "малый" компания доставит за 45–80 гривен, в зависимости от того, идет ли речь о доставке по Украине или в пределах области. За посылки размера "Средний", "Большой" или "Огромный" придется заплатить 80–150 гривен.