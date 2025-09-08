Укрпошта запускає новий сервіс – посилки за 45 секунд
Державний поштовий оператор оголосив про старт пілотного проєкту "Експрес-вікно", який має зменшити черги у відділеннях. Нововведення з'явиться більш ніж у 1500 міських офісах Укрпошти, де найбільший потік клієнтів.
Який це матиме вигляд?
Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський, передає 24 Канал. Експрес-вікна будуть виділені у чорно-жовтих кольорах.
Тут можна буде оперативно отримати або надіслати посилку, забрати лист чи післяплату. Час обслуговування, за підрахунками компанії, становитиме лише 30 – 45 секунд.
Безкоштовні пакети?
Крім того, тепер в Укрпошті безкоштовно надаватимуть пакети для відправлень. Інші послуги – виплата пенсій, оплата комунальних чи пересилання листів – залишаються в універсальних віконцях.
Які останні новини про Укрпошту?
- Нещодавно Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти, вступив у конфлікт у соцмережах через пост, у якому критикували роботу відділень і звільнення листонош за невиконання плану.
- Також він відмовився вибачатися за різкі висловлювання, коли скандал набув розголосу, зазначивши, що буде спілкуватись в такому тоні, в якому до нього звертаються і, додав "якщо людина мудак, хтось має йому про це сказати".
- Зауважимо, що з 1 вересня США скасували безмитний режим на посилки вартістю до 800 доларів, але українські підприємці зможуть і надалі відправляти товари на платформи Amazon, Etsy, eBay та Shopify завдяки спеціальній процедурі від Укрпошти. Через нові правила українські товари для американсців подорожчають на 10%. А тарифи на доставку зростуть на 1,5 – 3 долари.