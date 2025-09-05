Марка стала не лише символом української креативності, а й того, що наша країна здатна завдавати ударів по будь-якій точці в Росії. Про це в ефір 24 Каналу розповіла журналістка Дарина Ніколаєнко, зауваживши, що "Укрпошта" не планує зупинятись.

Дивіться також Укрпошта бере на себе мито: український бізнес зберігає доступ до ринку США – нові тарифи

Як відбувалось погашення марок на честь історичної операції "Павутина"?

За словами журналістки, на марці від "Укрпошти" символічно зображено вантажівку, з якої вилітають дрони, які нищать російську стратегічну авіацію.

Саме так відбувалась історична операція СБУ – українські дрони були сховані у фурах, їх доставили на територію ворога. Згодом за допомогою дистанційного керування безпілотники полетіли знищувати бомбардувальники ворога.

Україні вдалось знищити третину російської стратегічної авіації. Саме тому "Укрпошта" вирішила увінчати маркою таку подію. Тепер кожен охочий може придбати собі таку марку на згадку. За словами Смілянського, марка є символом того, що силу держави визначає не її розмір.

Це справжній витвір оперативно-бойового мистецтва. Ми стали свідками успішного, універсального диверсійного бліцкригу в глибокий тил ворога,

– сказав Малюк.

Ніколаєнко додала, що ця марка стала першою в серії марок "Незламності". Тепер "Укрпошта" планує фіксувати у марках найвизначніші події для нашої країни.

Цікаво! Поштовий набір складається з аркуша "Спецоперація СБУ "Павутина", картки та конверту "Перший день". Її загальний тираж становить 300 00 екземплярів. Продаж вже розпочався з 22 серпня.

Операція "Павутина": цікаві деталі