Марка стала не только символом украинской креативности, но и того, что наша страна способна наносить удары по любой точке в России. Об этом в эфире 24 Канала рассказала журналистка Дарья Николаенко, отметив, что "Укрпочта" не планирует останавливаться.

Как происходило погашение марок в честь исторической операции "Паутина"?

По словам журналистки, на марке от "Укрпочты" символически изображен грузовик, из которого вылетают дроны, которые уничтожают российскую стратегическую авиацию.

Именно так происходила историческая операция СБУ – украинские дроны были спрятаны в фурах, их доставили на территорию врага. Впоследствии с помощью дистанционного управления беспилотники полетели уничтожать бомбардировщики врага.

Украине удалось уничтожить треть российской стратегической авиации. Именно поэтому "Укрпочта" решила увенчать маркой такое событие. Теперь каждый желающий может приобрести себе такую марку на память. По словам Смелянского, марка является символом того, что силу государства определяет не его размер.

Это настоящее произведение оперативно-боевого искусства. Мы стали свидетелями успешного, универсального диверсионного блицкрига в глубокий тыл врага,

– сказал Малыш.

Николаенко добавила, что эта марка стала первой в серии марок "Несокрушимости". Теперь "Укрпочта" планирует фиксировать в марках выдающиеся события для нашей страны.

Интересно! Почтовый набор состоит из листа "Спецоперация СБУ "Паутина", карточки и конверта "Первый день". Ее общий тираж составляет 300 00 экземпляров. Продажа уже началась с 22 августа.

Операция "Паутина": интересные детали