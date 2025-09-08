Государственный почтовый оператор объявил о старте пилотного проекта "Экспресс-окно", который должен уменьшить очереди в отделениях. Нововведение появится более чем в 1500 городских офисах "Укрпочты", где наибольший поток клиентов.

Как это будет выглядеть?

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский, передает 24 Канал. Экспресс-окна будут выделены в черно-желтых цветах.

Здесь можно будет оперативно получить или отправить посылку, забрать письмо или наложенный платеж. Время обслуживания, по подсчетам компании, составит всего 30 – 45 секунд.

Бесплатные пакеты?

Кроме того, теперь в "Укрпочте" бесплатно предоставлять пакеты для отправлений. Другие услуги – выплата пенсий, оплата коммунальных или пересылка писем – остаются в универсальных окошках.

Какие последние новости об "Укрпочте"?