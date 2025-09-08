Как это будет выглядеть?
Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский, передает 24 Канал. Экспресс-окна будут выделены в черно-желтых цветах.
Здесь можно будет оперативно получить или отправить посылку, забрать письмо или наложенный платеж. Время обслуживания, по подсчетам компании, составит всего 30 – 45 секунд.
Бесплатные пакеты?
Кроме того, теперь в "Укрпочте" бесплатно предоставлять пакеты для отправлений. Другие услуги – выплата пенсий, оплата коммунальных или пересылка писем – остаются в универсальных окошках.
Какие последние новости об "Укрпочте"?
- Недавно Игорь Смелянский, генеральный директор "Укрпочты", вступил в конфликт в соцсетях из-за поста, в котором критиковали работу отделений и увольнение почтальонов за невыполнение плана.
- Также он отказался извиняться за резкие высказывания, когда скандал получил огласку, отметив, что будет общаться в таком тоне, в котором к нему обращаются и, добавил "если человек мудак, кто-то должен ему об этом сказать".
- Заметим, что с 1 сентября США отменили беспошлинный режим на посылки стоимостью до 800 долларов, но украинские предприниматели смогут и в дальнейшем отправлять товары на платформы Amazon, Etsy, eBay и Shopify благодаря специальной процедуре от Укрпочты. Из-за новых правил украинские товары для американцев подорожают на 10%. А тарифы на доставку вырастут на 1,5 – 3 доллара.