Який це матиме вигляд?

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський, передає 24 Канал. Експрес-вікна будуть виділені у чорно-жовтих кольорах.

Тут можна буде оперативно отримати або надіслати посилку, забрати лист чи післяплату. Час обслуговування, за підрахунками компанії, становитиме лише 30 – 45 секунд.

Безкоштовні пакети?

Крім того, тепер в Укрпошті безкоштовно надаватимуть пакети для відправлень. Інші послуги – виплата пенсій, оплата комунальних чи пересилання листів – залишаються в універсальних віконцях.

Які останні новини про Укрпошту?