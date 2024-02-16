Компанія "Укрпошта" готується до запуску нової послуги. Завдяки їй отримати посилку у великих містах та обласних центрах можна буде вже у наступний після відправлення день.

Нові можливості від "Укрпошти"

Вже зараз поштовий оператор автоматизовує сортувальні лінії на свої логістичних терміналах. Це дозволяє обробляти до 5 посилок на секунду.

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Також "Укрпошта" впроваджує новий підхід щодо побудови логістичних маршрутів. Незабаром це дозволить доставляти відправлення в обласні центри та великі міста вже на наступний день.

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На логістичному терміналі "Київ-Правий" встановлення автоматизованих сортувальних ліній вже завершене. Завдяки новому обладнанню вдається обробляти 18 тисяч на годину та загалом 400 тисяч на добу. Завершити встановлення терміналів у першому півріччі 2024 року планують у таких логістичних центрах:

Одеса;

"Київ-Лівий";

Дніпро;

Львів;

Харків;

Хмельницький.

У цих центрах повинна відбутися повна автоматизація та відмова від ручного сортування. Також на другий квартал заплановане відкриття термінала "Київ-Лівий", в якому працюватиме центр обробки міжнародних посилок, що суттєво скоротить їх час прибуття до отримувача.

Згодом приблизно 14 – 16 логістичних центрів теж отримають нове обладнання, але меншої потужності. Завдяки цьому кроку загальна потужність компанії повинна скласти 2 мільйони відправлень на добу.