Нові можливості від "Укрпошти"
Вже зараз поштовий оператор автоматизовує сортувальні лінії на свої логістичних терміналах. Це дозволяє обробляти до 5 посилок на секунду.
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Також "Укрпошта" впроваджує новий підхід щодо побудови логістичних маршрутів. Незабаром це дозволить доставляти відправлення в обласні центри та великі міста вже на наступний день.
На логістичному терміналі "Київ-Правий" встановлення автоматизованих сортувальних ліній вже завершене. Завдяки новому обладнанню вдається обробляти 18 тисяч на годину та загалом 400 тисяч на добу. Завершити встановлення терміналів у першому півріччі 2024 року планують у таких логістичних центрах:
- Одеса;
- "Київ-Лівий";
- Дніпро;
- Львів;
- Харків;
- Хмельницький.
У цих центрах повинна відбутися повна автоматизація та відмова від ручного сортування. Також на другий квартал заплановане відкриття термінала "Київ-Лівий", в якому працюватиме центр обробки міжнародних посилок, що суттєво скоротить їх час прибуття до отримувача.
Згодом приблизно 14 – 16 логістичних центрів теж отримають нове обладнання, але меншої потужності. Завдяки цьому кроку загальна потужність компанії повинна скласти 2 мільйони відправлень на добу.