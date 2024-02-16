Новые возможности от "Укрпочты"
Уже сейчас почтовый оператор автоматизирует сортировочные линии на своих логистических терминалах. Это позволяет обрабатывать до 5 посылок в секунду.
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Также "Укрпочта" внедряет новый подход к построению логистических маршрутов. Вскоре это позволит доставлять отправления в областные центры и крупные города уже на следующий день.
На логистическом терминале "Киев-Правый" установка автоматизированных сортировочных линий уже завершена. Благодаря новому оборудованию удается обрабатывать 18 тысяч в час и всего 400 тысяч в сутки. Завершить установку терминалов в первом полугодии 2024 года планируют в таких логистических центрах:
- Одесса;
- "Киев-Левый";
- Днепр;
- Львов;
- Харьков;
- Хмельницкий.
В этих центрах должна состояться полная автоматизация и отказ от ручной сортировки. Также на второй квартал запланировано открытие терминала "Киев-Левый", в котором будет работать центр обработки международных посылок, что существенно сократит их время прибытия к получателю.
Впоследствии примерно 14 – 16 логистических центров тоже получат новое оборудование, но меньшей мощности. Благодаря этому шагу общая мощность компании должна составить 2 миллиона отправлений в сутки.