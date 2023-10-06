Укрпошта знизить ціну на міжнародні відправлення: як це стало можливо

Незабаром міжнародні відправлення через Укрпошту стануть ще доступнішими. Це стало результатом міжнародної підтримки як самої компанії, так і України в цілому.

Міжнародні відправлення стануть дешевшими

Як повідомив СЕО Укрпшти Ігор Смілянський, ІV Конгрес Всесвітнього поштового союзу в Саудівській Аравії пройшов дуже вдало. Зокрема, чи не вперше одна країна та компанія отримали підтримку аж 191 країни, які входять до організації.

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Це справжній прецедент з часів Другої світової, коли союз, створений, як спеціальна установа ООН, зафіксував такого типу підтримку та навіть створив Фонд солідарності,

– повідомив він.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Завдяки такій підтримці Укрпошта зможе швидко та ефективно відновлювати інфраструктуру та відділення, які пошкодили російські окупанти. На цьому підтримка не закінчується – деякі країни вже погодилися на зниження тарифів міжнародних відправлень.

"Найближчі друзі України не просто проголосували, а й підписали з нами угоди про зниження тарифів на міжнародну відправку для українців, і про це обов’язково згодом розповімо", – додав СЕО Укрпошти.

Фінансовий стан Укрпошти

Нещодавно Укрпошта опублікувала фінансовий звіт за перше півріччя 2023 року. Збитки компанії склали 653 мільйони гривень, що на 27% більше, аніж за аналогічний період минулого року.

Втім, прибутки дозволяють компанії будувати оптимістичні прогнози. Чистий дохід виріс на 20% та склав 5,58 мільярда гривень. 3 мільярди принесли операційні послуги, як от доставка посилок, кореспонденції та міжнародних відправлень.