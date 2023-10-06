Міжнародні відправлення стануть дешевшими
Як повідомив СЕО Укрпшти Ігор Смілянський, ІV Конгрес Всесвітнього поштового союзу в Саудівській Аравії пройшов дуже вдало. Зокрема, чи не вперше одна країна та компанія отримали підтримку аж 191 країни, які входять до організації.
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Це справжній прецедент з часів Другої світової, коли союз, створений, як спеціальна установа ООН, зафіксував такого типу підтримку та навіть створив Фонд солідарності,
– повідомив він.
Завдяки такій підтримці Укрпошта зможе швидко та ефективно відновлювати інфраструктуру та відділення, які пошкодили російські окупанти. На цьому підтримка не закінчується – деякі країни вже погодилися на зниження тарифів міжнародних відправлень.
"Найближчі друзі України не просто проголосували, а й підписали з нами угоди про зниження тарифів на міжнародну відправку для українців, і про це обов’язково згодом розповімо", – додав СЕО Укрпошти.
Фінансовий стан Укрпошти
Нещодавно Укрпошта опублікувала фінансовий звіт за перше півріччя 2023 року. Збитки компанії склали 653 мільйони гривень, що на 27% більше, аніж за аналогічний період минулого року.
Втім, прибутки дозволяють компанії будувати оптимістичні прогнози. Чистий дохід виріс на 20% та склав 5,58 мільярда гривень. 3 мільярди принесли операційні послуги, як от доставка посилок, кореспонденції та міжнародних відправлень.