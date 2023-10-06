Международные отправления станут дешевл

Как сообщил СЕО Укрпшты Игорь Смелянский, IV Конгресс Всемирного почтового союза в Саудовской Аравии прошел очень удачно. В частности, не впервые одна страна и компания получили поддержку 191 страны, входящих в организацию.

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Это настоящий прецедент со времен Второй мировой войны, когда союз, созданный как специальное учреждение ООН, зафиксировал такого типа поддержку и даже создал Фонд солидарности,

– сообщил он.

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Благодаря такой поддержке, Укрпочта сможет быстро и эффективно восстанавливать инфраструктуру и отделения, которые повредили российские оккупанты. На этом поддержка не заканчивается – некоторые страны уже согласились на понижение тарифов международных отправлений.

"Ближайшие друзья Украины не просто проголосовали, но и подписали с нами соглашения о снижении тарифов на международную отправку для украинцев, и об этом обязательно со временем расскажем", – добавил СЕО Укрпочты.

Финансовое состояние Укрпочты

Недавно "Укрпочта" опубликовала финансовый отчет за первое полугодие 2023 года. Убытки компании составили 653 миллиона гривен, что на 27% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Впрочем, доходы позволяют компании строить оптимистичные прогнозы. Чистый доход вырос на 20% и составил 5,58 миллиарда гривен. 3 миллиарда принесли операционные услуги, например доставка посылок, корреспонденции и международных отправлений.