"Продавати майно лише офіційно та прозоро": яке прохання Укрзалізниці зарубав Кабінет міністрів

Укрзалізниця намагається реалізувати десятки тисяч тонн металолому. Компанія просила уряд звільнити її від обов'язкової процедури, аби продавати метал іноземцям.

Укрзалізниця продаватиме майно лише через "Prozorro.Продажі"

Укрзалізниця зверталася до уряду з проханням дозволити продавати металолом за кордон. Загалом йдеться про близько 50 тисяч тонн металу, які компанія планує реалізувати.

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Кабмін відповів відмовою: усе непридатне до використання майно потрібно оприбутковувати шляхом проведення відкритих електронних аукціонів у системі "Prozorro.Продажі". Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №1032.

Минулого року Укрзалізниця продала на торгах понад 100 тисяч тонн металолому на 700 мільйонів гривень. Цього року вже вдалося продати понад 50 тисяч тонн брухту та вторгувати 288 мільйонів гривень.

В документі чітко прописано, що Укрзалізниця повинна реалізовувати майно лише відкрито та на конкурентних засадах. Винятком може стати рішення вищого органу товариства у випадку необхідності використанням майна для виконання функцій держави.

Разом з тим компанії дозволили продавати нафтопродукти і без проведення торгів. Це правило буде діяти на період воєнного стану та впродовж 6 місяців після його скасування.