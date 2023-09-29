Укрзализныця будет продавать имущество только через "Prozorro.Продажи"

Укрзализныця обращалась к правительству с просьбой разрешить продавать металлолом за границу. В общей сложности речь идет о около 50 тысяч тонн металла, которые компания планирует реализовать.

Читайте также Эстония – мощный хаб для стартапов: чему у них стоит поучиться

Кабмин ответил отказом: все непригодное для использования имущество нужно оприходовать путем проведения открытых электронных аукционов в системе "Prozorro.Продажи". Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров №1032.

Важно! В прошлом году Укрзализныця продала на торгах более 100 тысяч тонн металлолома на 700 миллионов гривен. В этом году уже удалось продать более 50 тысяч тонн лома и выручить 288 миллионов гривен.

В документе четко прописано, что Укрзализныця должна реализовывать имущество только открыто и на конкурентной основе. Исключение может стать решение высшего органа общества в случае необходимости использованием имущества для выполнения функций государства.

Вместе с тем, компании разрешили продавать нефтепродукты и без проведения торгов. Это правило будет действовать на период военного положения и в течение 6 месяцев после его отмены.