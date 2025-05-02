Уперше в історії незалежної України: Укрзалізниця отримала нові плацкартні вагони

Вперше за роки незалежності Укрзалізниця отримала нові плацкартні вагони українського виробництва. Ці вагони отримали низку важливих оновлень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

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Як виглядають нові плацкартні вагони

Укрзалізниця поповнила свій рухомий склад 6 новими плацкартними вагонами, побудованими Крюківським вагонобудівним заводом. Кожен новий вагон має 58 місць: дев'ять боксів по шість місць і чотиримісний десятий бокс без бокових полиць.

Це перша в історії незалежної України закупівля саме плацкартних вагонів, яка стала можливою завдяки системній підтримці прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, команди Уряду та Мінрозвитку,

– наголосили в Укрзалізниці.

Нові вагони вже цими вихідними поповнять склад двогрупного поїзда 22/21-104/103 Львів – Харків, Краматорськ.

В Укрзалізниці пояснили, що нові вагони поєднують звичну конфігурацію місць із низкою нововведень для комфорту та безпеки пасажира. Так, полички отримали м'які бокові спинки, конструкція східців стала зручнішою для підйому на верхню полицю, а міні-перегородки забезпечують більшу приватність.

Укрзалізниця отримала 6 нових плацкартних вагонів / Фото: Укрзалізниця

Зазначається, що під нижніми полицями тепер відведено місце для зберігання негабаритної ручної поклажі, до прикладу військових рюкзаків або туристичних валіз. До того ж згладжується різниця між нижньою та верхньою полицями за рахунок наявності зверху розкладних індивідуальних столиків та відведеного місця для сидіння.

Конструктори приділили увагу навігації для людей з порушеннями зору: контрастне маркування виділяє ручки, поручні та інші елементи взаємодії у вагоні, навігація шрифтом Брайля розташована на рекомендованій власне людьми з порушеннями зору висоті, а нумерація місць додатково продубльована об'ємним друком,

– додали в компанії.

Також в нових вагонах біля кожного місця є розетки з USB, Type-С та 3-режимні індивідуальні світильники.

Окрім закупівлі нових плацкартних вагонів, Укрзалізниця у 2025 році капітально відремонтує ще 59 вагонів, із яких 37 будуть саме плацкартними.