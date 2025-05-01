Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

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Відомо, що Барбара Крюгер створила інсталяцію "Без назви (Ще одне знову)", яка охоплює всі 9 вагонів поїзда.

ЩЕ ОДИН ДЕНЬ, ЩЕ ОДНА НІЧ, ЩЕ ОДНА НАДІЯ, ЩЕ ОДНА ЛЮБОВ…,

– ці слова Крюгер, що чергуються на стінах вагонів, стали символом щоденної боротьби, стійкості та незламності українців.

Де можна буде побачити потяг

Як повідомили на сторінці Укрзалізниці, протягом двох місяців артпоїзд курсуватиме Україною та за її межами до таких міст:

Харків,

Краматорськ,

Львів,

Трускавець,

Дніпро,

Перемишль.

Укрзалізниця рада співпрацювати з однією з найвідоміших художниць світу, щоб донести послання солідарності до українців, а також засвідчити стійкість нашої країни для світу. Ми стали набагато більшим, ніж просто громадський транспорт,

– зазначив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Українці у мережі не залишилися осторонь і залишали схвальні коментарі під дописом:

"Круто! Браво".

"Це прекрасно!".

"Супер".

"Дуже соковито".

Зауважимо, що російські окупанти регулярно завдають ударів по українській залізниці. Лише нещодавно під ударом опинилася Одеса. Тоді у власному домі загинув працівник.