Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
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Известно, что Барбара Крюгер создала инсталляцию "Без названия (Еще одно снова)", которая охватывает все 9 вагонов поезда.
ЕЩЕ ОДИН ДЕНЬ, ЕЩЕ ОДНА НОЧЬ, ЕЩЕ ОДНА НАДЕЖДА, ЕЩЕ ОДНА ЛЮБОВЬ..,
– эти слова Крюгер, чередующиеся на стенах вагонов, стали символом ежедневной борьбы, стойкости и несокрушимости украинцев.
Где можно будет увидеть поезд
Как сообщили на странице Укрзализныци, в течение двух месяцев артпоезд будет курсировать по Украине и за ее пределами в такие города:
- Харьков,
- Краматорск,
- Львов,
- Трускавец,
- Днепр,
- Перемышль.
Укрзализныця рада сотрудничать с одной из самых известных художниц мира, чтобы донести послание солидарности к украинцам, а также засвидетельствовать устойчивость нашей страны для мира. Мы стали гораздо большим, чем просто общественный транспорт,
– отметил председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский.
Украинцы в сети не остались в стороне и оставляли положительные комментарии под заметкой:
- "Круто! Браво".
- "Это прекрасно!".
- "Супер".
- "Очень сочно".
Заметим, что российские оккупанты регулярно наносят удары по украинской железной дороге. Только недавно под ударом оказалась Одесса. Тогда в собственном доме погиб работник.