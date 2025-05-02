Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

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Как выглядят новые плацкартные вагоны

Укрзализныця пополнила свой подвижной состав 6 новыми плацкартными вагонами, построенными Крюковским вагоностроительным заводом. Каждый новый вагон имеет 58 мест: девять боксов по шесть мест и четырехместный десятый бокс без боковых полок.

Это первая в истории независимой Украины закупка именно плацкартных вагонов, которая стала возможной благодаря системной поддержке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, команды Правительства и Минразвития,

– отметили в Укрзализныце.

Новые вагоны уже в эти выходные пополнят состав двухгруппового поезда 22/21-104/103 Львов – Харьков, Краматорск.

В Укрзализныце объяснили, что новые вагоны сочетают привычную конфигурацию мест с рядом нововведений для комфорта и безопасности пассажира. Так, полки получили мягкие боковые спинки, конструкция лестницы стала более удобной для подъема на верхнюю полку, а мини-перегородки обеспечивают большую приватность.

Укрзализныця получила 6 новых плацкартных вагонов / Фото: Укрзализныця

Отмечается, что под нижними полками теперь отведено место для хранения негабаритной ручной клади, к примеру военных рюкзаков или туристических чемоданов. К тому же сглаживается разница между нижней и верхней полками за счет наличия сверху раскладных индивидуальных столиков и отведенного места для сидения.

Конструкторы уделили внимание навигации для людей с нарушениями зрения: контрастная маркировка выделяет ручки, поручни и другие элементы взаимодействия в вагоне, навигация шрифтом Брайля расположена на рекомендованной собственно людьми с нарушениями зрения высоте, а нумерация мест дополнительно продублирована объемной печатью,

– добавили в компании.

Также в новых вагонах у каждого места есть розетки с USB, Type-С и 3-режимные индивидуальные светильники.

Кроме закупки новых плацкартных вагонов, Укрзализныця в 2025 году капитально отремонтирует еще 59 вагонов, из которых 37 будут именно плацкартными.