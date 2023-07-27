"Укрзалізниця" витратить 37 мільйонів євро кредиту від Франції: на що піде стільки грошей

27 липня 2023, 09:15
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Джерело:

телеграм Тараса Мельничука

Раніше уряди України та Франції домовилися про надання кредиту у розмірі 37,6 мільйона євро. Усі ці кошти повинні бути спрямовані на модернізацію Укрзалізниці.

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що уряд схвалив порядок використання наданого Францією кредиту. Усі гроші повинні витратити на закупівлю нових рейок. 

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Які умови кредиту та де купуватимуть рейки 

Гроші Україні надали в рамках спільного з урядом Французької Республіки проєкту постачання рейок акціонерному товариству Укрзалізниця. Нові рейки УЗ буде купувати саме у Франції. 

Кредит погодили на наступних умовах: 

  • сума – 37,6 мільйона євро;
  • відсоток – 0,0161% річних;
  • період – 35 років;
  • пільговий період – 14 років.

Завдяки цим грошам Укрзалізниця отримає 20 тисяч тонн рейок від  Saarstahl Rail SAS, який вважається провідним європейським провідником. Увесь проєкт профінансує уряд Франції. 

Також повідомляється, що йдеться про рейки -65 з загартованою поверхнею кочення довжиною 25 метрів (у Європі цей показник становить 50 метрів). Ціна за тонну становить 1980 євро, це з урахуванням доставки до Львівської області. 

 

Автор: Ярослав Сиваківський