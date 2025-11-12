Двоповерхові вагони з'являться в Укрзалізниці: якими вони будуть

Збитки Укрзалізниці значно збільшилися, в той час як кількість пасажирів у міжсезоння зменшилася. Щоб оптимізувати витрати, запровадять двоповерхові пасажирські вагони.

Коли з'являться двоповерхові вагони?

За останні п’ять років Уряд придбав 166 сучасних пасажирських вагонів українського виробництва, якими вже користуються люди, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінфінансів.

У 2025 році було укладено контракт на постачання ще 100 вагонів, які почнуть надходити у 2026 році. Крім того, у проєкті бюджету-2026 передбачено кошти на придбання ще 100 вагонів на сумарну вартість близько 5,7 мільярдів, серед яких буде перший сучасний двоповерховий пасажирський вагон.

Двоповерхові пасажирські вагони дозволять оптимізувати витрати на перевезення пасажирів. У порівнянні з одноповерховими вагонами, витрати відрізняються приблизно на 10%, тоді як кількість місць у двоповерховому вагоні зростає майже на 80%.

За порівнянних експлуатаційних витрат компанія зможе перевезти значно більше пасажирів. У перспективі модельний ряд двоповерхових вагонів включатиме варіанти як для нічного сполучення – зі спальними місцями, так і для денного – з місцями для сидіння,

– розповів заступник Міністра фінансів Олександр Кава.

Які ще оновлення будуть в Укрзалізниці?

Укрзалізниця планує впровадити "динамічне ціноутворення" на квитки, пише 24 Канал з посиланням на члена Наглядової ради УЗ Сергія Лещенка під час виступу у Верховній Раді.

Згідно зі словами Лещенка, уникнути залучення державної допомоги та індексації вантажних тарифів можна було б. Але тільки піднявши вартість квитків на далеке сполучення в 3 – 4 рази.

Щоб ви розуміли, який це буде стрес. Тоді я розумію, можливо, дехто до цього готовий, але точно не підтримують українці в складних умовах нинішньої війни,

– заявив Сергій Лещенко.

Саме тому, за його словами, компанія обирає інший шлях – підвищення цін лише для преміумсегмента. Тобто підняти динамічне ціноутворення на СВ та першого класу "Інтерсіті".

Також серед нововведень – програма "УЗ – 3000".

Що відомо про "УЗ – 3000"?