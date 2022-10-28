УКУ запустив власний венчурний фонд: скільки й у що інвестуватимуть

Український католицький Університет (УКУ) запустив власний венчурний фонд під назвою Angel One. Стартовий капітал складає 1,5 мільйона доларів, третину з яких мають намір інвестувати безпосередньо в освітні стартапи.

Фонд надаватиме ангельські інвестиції українським проєктам на ранніх стадіях – pre-seed та seed. При цьому, середній чек складатиме від 50 до 200 тисяч доларів.

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Плани Angel One

Керівництво УКУ ухвалило рішення про запуск власного фонду ще наприкінці 2021 року, під час венчурного буму в Україні та світі. Зазначається, що фокусуватися Angel One планує на інвестиціях у галузі FinTech, SaaS, EdTech, AI/ML.

Близько третини чеків фонд хоче спрямувати безпосередньо в освітні розробки. Попри інвестиції у проєкти на ранніх стадіях, Angel One має намір супроводжувати портфельні стартапи і на подальших стадіях розвитку, а також допомагатиме їм знаходити нових інвесторів.

До слова, керівним партнером Angel One став Іван Петренко, колишній директор з розвитку енергетичної компанії "Галнафтогаз" та діючий виконавчий директор Центру підприємництва Українського католицького університету.

Зауважимо, що член дорадчої ради нового фонду Адріан Словацький, своєю чергою, також є одним із перших інвесторів запущеного наприкінці 2021 року українського фонду SID Venture Partners Fund.