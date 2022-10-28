Фонд будет предоставлять ангельские инвестиции украинским проектам на ранних стадиях – pre-seed и seed. При этом, средний чек будет составлять от 50 до 200 тысяч долларов.

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Планы Angel One

Руководство УКУ приняло решение о запуске собственного фонда еще в конце 2021 года, во время венчурного бума в Украине и мире. Фокусироваться Angel One планирует на инвестициях в отрасли FinTech, SaaS, EdTech, AI/ML.

Около трети чеков фонд хочет направить непосредственно в образовательные разработки. Несмотря на инвестиции в проекты на ранних стадиях, Angel One намерена сопровождать портфельные стартапы и на дальнейших стадиях развития, а также помогать им находить новых инвесторов.

К слову, управляющим партнером Angel One стал Иван Петренко, бывший директор по развитию энергетической компании "Галнефтегаз" и действующий исполнительный директор Центра предпринимательства Украинского католического университета.

Отметим, что член совещательного совета нового фонда Адриан Словацкий, в свою очередь, также является одним из первых инвесторов запущенного в конце 2021 года украинского фонда SID Venture Partners Fund.

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