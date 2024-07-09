UNITED24 і Monobank зібрали для "Охматдиту" 140 мільйонів гривень
Джерело:Олег Гороховський
Вчора росіяни вкотре довели власну безпринципність. Російські війська здійснили масштабну атаку по Україні. Одна з ворожих ракет потрапила у дитячу лікарню "Охматдит".
Про який збір йдеться
UNITED24 і Monobank збирають кошти для допомоги постраждалим від удару по лікарні "Охматдит". Кінцева ціль збору – 200 мільйонів гривень.
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Зараз вдалося зібрати уже 140 мільйонів. Значна частина цих коштів була передана українськими компаніями.
Зокрема, мережа "Аврора" задонатила 5 мільйонів гривень, Сільпо, Varus, Фора, Алло та Ябко передали по одному мільйону гривень. Інші надали такі суми:
- Uber – 2 мільйони гривень.
- IT-компанія Grammarly – 20 мільйонів гривень.
- Bolt – 2,5 мільйони гривень.
- Група IT-компаній Netpeak Group – 2 мільйони гривень.
- автоімпортер "АВТ Баварія" – 10 мільйонів гривень.
- А-банк – 1 мільйон гривень.
- Акордбанк – 1 мільйон гривень.
Гроші передавали і інші компанії. Безпосередньо Monobank задонатив 5 мільйонів гривень.Зверніть увагу! Задонатити можна і зараз, перейшовши по посиланню тут.