Абсурд і цинізм: "Моршинська" знову без управителя, буде новий конкурс

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів, офіційно розірвало контракт з управителем бренду мінеральної води "Моршинська".

Договір нереалізований

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума, інформує 24 Канал. При цьому агенство анонсувало новий конкурс на уравителя, назвавши цей договір нереалізованим.

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Зауважимо, що у березні 2023 року управителем "Моршинської" після конкурсу АРМА стала ТОВ "Карпатські мінеральні води". Компанії належить торгова марка "Карпатська джерельна".

Управитель відмовляється працювати за договором

За словами Олени Думи, "Карпатські мінеральні води" самі відмовляються працювати за договором. Пояснюють це тим, що чинне законодавство забороняє працювати без погодження з підсанкційними особами або росіянами.

Довідково. У 2022 році за рішенням суду було накладено арешт на акції та кошти компанії "Моршинська", що належить російському олігарху Михайлу Фрідману. Фрідман, співвласник IDS Ukraine, є власником торгових марок "Моршинська" та "Миргородська".

Невідповідність із законодавством

Олена Дума також пояснила, що відповідні законопроєкти, які мали б розблокувати управління арештованими корпоративними правами, які підготувала АРМА, парламент не розглянув. За її словами, це "абсурд і цинізм".

Це абсурд і цинізм – під час війни питати згоди у ворога. Саме це заважає активам працювати на Україну. Один із кейсів – IDS Ukraine (Моршинська). Компанія продовжує працювати на своїх власників і отримує мільярдні прибутки, за даними податкової,

– наголосила вона.

При цьому в АРМА обурились, що АКМУ надто довго розглядає питання дозволу на концентрацію. Зазначають, що агенство внесло десятки заяв і запитів щодо отримання висновку по управлінню "Моршинської". Мовляв, півтора року – це "незрозумілі строки".