Скільки коштів отримає бюджет

Управителя визначили через тендерну процедуру в Prozorro, ідеться у повідомленні АРМА, інформує 24 Канал. Згідно з умовами договору, 75% доходів від управління торговим центром будуть спрямовані до держбюджету.

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Крім цього, незалежно від фінансових показників, компанія-управитель зобов’язана щомісяця сплачувати гарантований платіж у розмірі 630,7 тисяч гривень (без ПДВ).

Хто керуватиме ТЦ "Флагман"

Управляюча компанія КАМпарітет зареєстрована у травні 2024 року та спеціалізується на управлінні нерухомістю. Її кінцевими бенефіціарами є Юрій Тарасенко та Вадим Петрекуци.

Це не перший об’єкт, який передано під управління цієї компанії. У березні 2025 року АРМА також визначило її управителем Будинку профспілок у Києві на Майдані Незалежності.

Довідково. Конкурс на управителя ТЦ "Флагман" було оголошено наприкінці лютого 2025 року, а переможця визначено за відкритою процедурою.