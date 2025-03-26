Договор нереализован

Об этом сообщила председатель АРМА Елена Дума, информирует 24 Канал. При этом агенство анонсировало новый конкурс на управляющего, назвав этот договор нереализованным.

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Заметим, что в марте 2023 года управляющим "Моршинской" после конкурса АРМА стала ООО "Карпатские минеральные воды". Компании принадлежит торговая марка "Карпатская родниковая".

Управляющий отказывается работать по договору

По словам Елены Думы, "Карпатские минеральные воды" сами отказываются работать по договору. Объясняют это тем, что действующее законодательство запрещает работать без согласования с подсанкционными лицами или россиянами.

Справочно. В 2022 году по решению суда был наложен арест на акции и средства компании "Моршинская", принадлежащей российскому олигарху Михаилу Фридману. Фридман, совладелец IDS Ukraine, является владельцем торговых марок "Моршинская" и "Миргородская".

Несоответствие с законодательством

Елена Дума также объяснила, что соответствующие законопроекты, которые должны разблокировать управление арестованными корпоративными правами, которые подготовила АРМА, парламент не рассмотрел. По ее словам, это "абсурд и цинизм".

Это абсурд и цинизм – во время войны спрашивать согласия у врага. Именно это мешает активам работать на Украину. Один из кейсов – IDS Ukraine (Моршинская). Компания продолжает работать на своих владельцев и получает миллиардные прибыли, по данным налоговой,

– подчеркнула она.

При этом в АРМА возмутились, что АКМУ слишком долго рассматривает вопрос разрешения на концентрацию. Отмечают, что агентство внесло десятки заявлений и запросов о получении заключения по управлению "Моршинской". Мол, полтора года – это "непонятные сроки".