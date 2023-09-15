Програма "5-7-9": уряд удосконалив умови підтримки бізнесу

Підтримка бізнесу у час війни – одне з пріоритетних завдань держави. Поряд із великою кількістю грантових програм уряд намагається допомогти підприємцям доступними кредитами.

Український уряд вніс деякі зміни у програму кредитування бізнесу "5-7-9%". В основному вони стосуються територій воєнного ризику, зокрема, й деокупованих.

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Що зміниться для бізнесу

Як повідомили в уряді, тепер бізнес, який працює на території високого воєнного ризику, може розраховувати на наступне:

компенсацію відсотків за програмою до рівня 1% на перші два роки, 5% з наступного року на інвестиційні цілі та 3% на фінансування оборотного капіталу;

збільшення терміну кредитування до 10 років на інвестиційні цілі.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Окрім того, підприємствам, які створюють додану вартість в напрямках переробки та енергоефективності, передбачена компенсація відсотків за програмою "5-7-9%", а також збільшення терміну кредитування до 10 років, якщо йдеться про інвестиційні цілі.

Згідно з прийнятими змінами, для цих підприємств також збільшено ліміт програми, тепер він становить 150 мільйонів гривень.