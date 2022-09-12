Уряд відновив обов'язкові ліцензії для виробників та торговців пальним, алкоголем і тютюном

Кабмін повернув ліцензійний контроль над виробниками та торговцями низкою товарів. Після 24 лютого й дотепер вони могли розпочинати діяльність на принципах декларування.

Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив на засіданні 10 вересня. Зазначається, що всі внесені види діяльності тепер можуть провадитися винятково на підставі ліцензії.

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Що зміниться

До переліку бізнесів, які підлягають ліцензійному контролю, внесено діяльність у галузях виробництва і торгівлі:

етиловим, коньячним і плодовим спиртом,

зерновим дистилятом,

біоетанолом,

алкогольними напоями та тютюновими виробами,

рідинами для електронних цигарок.

Крім того, до списку включено діяльність із виробництва, торгівлі та зберігання пального.

У Міністерстві економіки зазначають, що повернення обов'язкових ліцензій дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів, а також запобігти ймовірним зловживанням у галузі обігу товарів, що несуть небезпеку для життя і здоров'я населення.

Зауважимо, що від початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну Кабмін перевів понад 500 дозвільних процедур на декларативний принцип. Міністерка економіки Юлія Свириденко зазначає, що уряд й надалі рішуче налаштований впроваджувати політику дерегуляції, й рішення від 10 вересня є "винятком, а не правилом".