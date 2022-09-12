Соответствующее решение Кабинет министров принял на заседании 10 сентября. Отмечается, что все внесенные виды деятельности теперь могут происходить исключительно на основании лицензии.

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Что изменится

В перечень бизнесов, подлежащих лицензионному контролю, внесена деятельность в отраслях производства и торговли:

этиловым, коньячным и плодовым спиртом,

зерновым дистиллятом,

биоэтанолом,

алкогольными напитками и табачными изделиями,

жидкостями для электронных сигарет.

Кроме того, в список включена деятельность по производству, торговле и хранению горючего.

В Министерстве экономики отмечают, что возврат обязательных лицензий позволит увеличить поступления в местные бюджеты, а также предотвратить вероятные злоупотребления в обороте товаров, несущих опасность для жизни и здоровья населения.

Отметим, что с начала широкомасштабного вторжения россии в Украину Кабмин перевел более 500 разрешительных процедур на декларативный принцип. Министр экономики Юлия Свириденко отмечает, что правительство и дальше решительно настроено внедрять политику дерегуляции, и решение от 10 сентября является "исключением, а не правилом".