Компаніям, які втратили виробничі потужності через війну, даватимуть пільгові кредити: які умови

Кабмін 14 жовтня затвердив постанову, яка передбачає надання пільгових кредитів підприємствам, які втратили власні виробничі потужності унаслідок бойових дій. За документом, бізнес зможе отримати до 60 мільйонів гривень фінансування.

Зазначається, що нова програма діятиме паралельно з уже впровадженими урядовими ініціативами для підтримки українських компаній, передає Бізнес 24. Днями раніше низка банків заявила, що призупиняє видачу кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" через відсоткову заборгованість з боку держави.

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Умови нової урядової програми підтримки бізнесу

Взяти участь у новій програмі зможуть компанії, чиї виробничі потужності були зруйновані, пошкоджені або розташовані на тимчасово окупованих територіях. Пільгові кошти надаватимуться на інвестиційні цілі або на фінансування обігового капіталу.

Так, держава забезпечуватиме до 80% тіла кредиту перед банком. При цьому, позика надаватиметься терміном до 5 років. Однією з важливих умов програми є те, що нове або ж оновлене підприємство не може розташовуватися ближче, ніж за 50 кілометрів до лінії бойових дій.

Ми знаємо, що в Україні є десятки й сотні бізнесів, які готові відновлювати роботу, інвестувати власні кошти, повертати працівників, але їм потрібна була додаткова підтримка держави. Таку підтримку ми тепер надаватимемо,

– підкреслив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

До слова, прем'єр також зауважив, що за час повномасштабної війни у межах діючої програми "Доступні кредити 5-7-9%" вже було видано позик на понад 54 мільярди гривень для більш ніж 13,5 тисяч бізнесів.

Крім того, продовжують діяти ініціативи безповоротних грантів для бізнесу "єРобота" та виплат для компаній за працевлаштування внутрішніх переселенців. Шмигаль запевнив, що у 2023 році уряд продовжить ці програми, щоб поступово відновлювати економіку нашої держави.