Військові товари пропускатимуть через усі пункти пропуску: уряд вже прийняв рішення

Уряд прийняв важливе рішення, яке має на меті покращити логістику постачання військових товарів.

Важливе рішення

Кабмін прийняв постанову "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2010 р. № 1057". Вона спрощує перетин військових товарів через український митний кордон.

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Розробку документа розробив Мінфін за ініціативи Держмитслужби. Тепер постачати військові товари нашим героям стане легше.

Що передбачає постанова

У документі йдеться про те, що на час воєнного стану усі пункти пропуску повинні пропускати товари військового призначення. Йдеться і про ті товари, які постачають країни-партнери.

Окрім зручності це дозволить уникати форс-мажорних обставин через блокування українських пунктів пропуску та оптимізувати логістику постачання військових товарів.