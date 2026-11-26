Укрзалізниця планує з 1 січня 2027 року підвищити вантажні тарифи та переглянути вартість пасажирських перевезень. Після попереднього підвищення на 30% у серпні нова індексація може стати серйозним ударом для українських підприємств, які вже скаржаться на надмірні логістичні витрати.

На скільки хочуть підняти тарифи УЗ

Вантажні тарифи Укрзалізниці можуть зрости на 15% із 1 січня 2027 року. Це передбачено проєктом наказу Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України від 20 листопада, пише Forbes.

В Укрзалізниці пояснюють необхідність нової індексації фінансовими проблемами. Без підвищення тарифів у 2027 році компанія прогнозує:

Чистий збиток у розмірі 32 мільярди гривень; Касовий розрив понад 44 мільярди гривень; Втрати вантажного сегмента на рівні 12,7 мільярди гривень.

Склалася критична ситуація з ліквідністю та є реальна загроза зупинки роботи залізничного транспорту,

– йдеться в пояснювальній записці до проєкту наказу.

Додатковий тиск на фінансовий стан компанії чинять російські обстріли меткомбінатів і портів Великої Одеси. За даними УЗ, у серпні вантажообіг скоротився на 22% порівняно з червнем – до 2,9 мільйонів тонн.

Чому УЗ хоче знову підвищити тарифи

У пояснювальній записці компанія наводить кілька аргументів на користь індексації. Зокрема, в Укрзалізниці вважають, що чинні тарифи є збитковими для значної частини вантажних перевезень.

Серед причин, які компанія називає для підвищення:

чинні тарифи збиткові для майже 71% вантажних перевезень та перевезення порожніх вагонів;

попередня індексація у серпні принесла 2,3 мільярда гривень замість запланованих 3,4 мільярди гривень;

у серпні-вересні вантажообіг скоротився на 37,4% – до 10,4 мільярдів тонно-кілометрів;

експорт через припортові станції Одещини у серпні обвалився на 96%;

збитки від обстрілів, блекаутів та порушення логістики компанія оцінює у понад 100 мільярдів гривень.

За прогнозом УЗ, 2026 рік компанія завершить зі збитком близько 18,1 мільярди гривень. Крім того, із січня 2026 року вона перебуває у статусі технічного дефолту (рейтинг RD за Fitch).

Фінансові проблеми позначаються і на кадровій ситуації. У листопаді 2026 року чисельність працівників УЗ щомісяця скорочувалася приблизно на 1 500 осіб через неконкурентні зарплати та складні умови праці. Водночас компанія має понад 49 000 відкритих вакансій.

Як на нове підвищення реагує бізнес

За підрахунками Укрзалізниці, зміна тарифів із січня торкнеться 2 710 українських підприємств. Водночас через подорожчання вантажних перевезень обсяги транспортування можуть скоротитися до 127 мільйонів тонн у 2026 році та 149 мільйонів тонн у 2027-му.

Підприємства різних галузей уже заявляють, що подальше зростання логістичних витрат може зробити їхню діяльність нерентабельною.

Агро зараз у режимі виживання. У нас немає звідки компенсувати збільшену в рази логістику,

– говорив директор з юридичних питань та зв'язків з органами влади в Bunge Україна Олег Бігдан.

Для добувної промисловості логістика становить 40 – 60% собівартості продукції залежно від кар'єрів, пояснювала тоді ж очільниця Національної асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак.

Для нас – це не просто дорогий тариф. Це зупинка кар’єрів,

– пояснювала Оринчак.

Проти подальшого підвищення виступають і представники гірничо-металургійного комплексу, який традиційно забезпечує 35 – 40% вантажообігу та доходів вантажного сегмента УЗ.

Збільшувати вартість логістики без працюючих портів не можна, бо залізниця так "стріляє собі в ногу",

– говорив операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко.

Зауважте! Рішення про підвищення тарифів планують ухвалити після 20 грудня. До цього документ проходитиме громадське обговорення.



